الآلاف من أهالي سوهاج يشاركون في مؤتمر دعم الرئيس السيسي في الانتخابات

ينظم حزب مصر المستقبل، تحت مظلة تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، برئاسة النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف، مؤتمرا جماهيريًا حاشدًا، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك مع انطلاق الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسي، وفقا لإعلان الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة.

وكان في مقدمة المشاركين بالمؤتمر، النائب تيسير مطر، أمين عام التحالف، والمستشار رضا أبو حجي، رئيس حزب مصر المستقبل، وحسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، والكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، ولفيف من جميع قيادات الحزب والتحالف.

وتضمن المؤتمر عرضا لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهد أيضا تفويضا من أهالي الصعيد للرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمن مصر القومي.

وعبر المستشار رضا أبو حجي، مستضيف المؤتمر أمين عام حزب مصر المستقبل عن سعادة بالحضور الكبير لفعاليات اللقاء، وأن تأيد الرئيس السيسي جاء للحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر؛ فنجحت مصر تحت قيادة سيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

فيما عبر المشاركون على أن التأيد جاء استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستنداً إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال أطلاق استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) والتي شملت عدة محاور أساسية، على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.