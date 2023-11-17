خريطة قطع المياه عن 6 مناطق في دمياط السبت.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، تركيب أجهزة الفاقد بخطي مياه قطر 600 مم أمام كوبري الوقف، وأمام كوبري الرصاص، مما سُيؤدي لقطع المياه السبت بعدة قرى تابعة للشركة لمدة 10 ساعات خلال الفترة الصباحية.

أماكن قطع المياه غدا

وكشفت «مياه دمياط»، أماكن قطع المياه غدا السبت وفقا لأماكن تركيب أجهزة الفاقد بها المتبعة بعدة قرى منها «الحوراني، وميت الشيوخ، والعبيدية، ومدينة فارسكور، والقرى التابعة لها وكفر العرب ودقهلة».

مواعيد قطع المياه غدا

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بأن مواعيد قطع المياه غدا السبت بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه غدًا لتركيب أجهزة الفقد لمدة 10 ساعات، بداية من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 5 مساءا.