الأنبا بافلي: الرئيس السيسي يستهدف مصلحة الوطن وتوفير فرص عمل للشباب

قال الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه وشباب الإسكندرية، إنه يتحدث كمواطن مصري ليس بصفته الكهنوتية، فهو مواطن يريد أن يكون على رأس الدولة شخص قوي يخاف على مصلحة الوطن ولا يخاف عدوا أو حبيب، مشيراً إلى أنها صفات يراها في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

الشعب خرج لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى

جاء ذلك خلال كلمته مساء اليوم الجمعة، بالمؤتمر الجماهيري الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية، وذلك بمكتبة الإسكندرية.

وأضاف الأنبا بافلي، أن الصناديق يعني الشعب، والشعب خرج لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى سابقا ويخرج لدعمه حاليا.

الأنبا بافلي: يجب أن يقف الشعب خلف رئيسه

واستكمل: أيقنت أن مصر مستهدفة كي تسقط، إلا أن الرئيس السيسي وقف حائط صد لمنع سقوط الدولة، مضيفا: إن رأيت شخص يعمل من أجل مستقبلك أعرف أنه يحبك، وهو ما يفعله الرئيس السيسي من أجل المواطنين، فما يحدث هدفه هو راحة أبناء الشعب المصري في المستقبل من خلال توفير فرص عمل للشباب.

أحلام الأنبا بافلي لمصر في الفترة الرئاسية المقبلة

واختتم: «نفسي التعليم يكون الفصل فيه 25 طالبا يتعلموا الأخلاق الطيبة نظرا لتدهورها، لذا أقترح على رجال الأعمال إنشاء مدارس وكتابة أسماؤهم عليها: «دعونا نعمل ونصنع».