توزيع 8 أطنان سكر بسعر 27 جنيها للكيلوجرام في طما

وزعت الوحدة المحلية لمركز طما برئاسة المهندسة هويدا الشافعي بدوي رئيس مركز ومدينة طما بالتنسيق والتعاون مع إدارة التموين 5.5 طن سكر بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام في مناطق مجلس قروي مشطا والرياينه وسلامون و3 أطنان بمدينة طما، وذلك في إطار توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

تكثيف الحملات التموينية بسوهاج

وقالت «شافعي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تولي أهمية كبرى لتكثيف الحملات التموينية للتأكد من توافر السلع والإعلان عن الأسعار ورصد محتكري السلع والاطمئنان على توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

دعم الأسر الأولى بالرعاية بـ500 جنيه

وأضافت أنه تم توزيع السلع الأساسية على بطاقات تكافل وكرامة لكل بطاقه 500 جنيه من الشركة المصرية، كما تم شن حملات على المحال والأسعار للتأكد من توافر السلع وإعلان الأسعار والفواتير، فضلًا عن تفقد المخازن بنطاق المركز والتأكد من مدى توافر السلع بها وصلاحيتها.