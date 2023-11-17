«صحة سوهاج» تناقش وضع آليات العمل المشترك مع هيئة الإسعاف

عقد الدكتور أحمد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج اجتماعا مع الدكتور هاني فؤاد مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بسوهاج وقيادات الفرع المرافقة له بمكتبه بدوان عام المديرية وذلك لمناقشة آليات العمل المشترك بين المديرية وفرع هيئة الإسعاف بالمحافظة.

أماكن تمركزات الإسعاف بسوهاج

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل المشتركة وآليات نقل الحالات المرضية ومصابي الحوادث من خلال سيارات الإسعاف الى المستشفيات المختلفة كما استمع وكيل وزارة الصحة لاستعراض أماكن تمركزات سيارات الإسعاف والتأكد من تغطيه كافه أرجاء المحافظة والطرق السريعة بها .

استجابة مرفق الإسعاف للمرضى

وأشاد وكيل وزارة الصحة بمعدل الاستجابة لخدمات مرفق الإسعاف مما يساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

ومن جانبه أكد الدكتور هاني فؤاد أنه يتم تدريب مقدمي الخدمة الإسعافية بصورة منتظمة لضمان التميز في الأداء واكتساب الخبرات اللازمة لهم.