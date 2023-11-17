الكنيسة تحتفل بالعيد الـ11 لتجليس البابا تواضروس الثاني غدا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غداً، بالعيد الحادي عشر لتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث تم تجليسه عام 2012 ليصبح البطريرك الـ118 من بطاركة الكنيسة.

تزكية 6 من الأساقفة لترشح البابا تواضروس

بعد وفاة قداسة البابا شنودة الثالث، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في اختيار البطريرك التالي للكرسي المرقسي والعمل على ترشيح أحد الآباء الأساقفة أو أحد الرهبان للبطريركية والذي كان من بينهم الأنبا تواضروس، ولكن لم يكن في تفكير الأنبا تواضروس أن يكون اسمه مطروحا ضمن المرشحين، لكنه كان تم تزكيته من قبل 6 أساقفة من الكنيسة.

وكرست الكنيسة صوماً عاماً من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام، ليقع اختيار القرعة الهيكلية يوم 4 نوفمبر 2012 على الأنبا تواضروس البالغ من العمر ستون عاماً ليكون البطريرك الـ 118 في تعداد باباوات الكرازة المرقسية.

تجليس البابا تواضروس

وفي صباح يوم الأحد 18 نوفمبر 2012 دقت أجراس الكاتدرائية المرقسية استعداداً لاستقبال البطريرك الـ 118 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسط حضور جمع كبير على المستويين الرسمي والشعبي دخل البابا تواضروس الثاني إلى الكاتدرائية المرقسية بعد أن تسلم من رئيس شمامستها مفتاحها ليدخل البابا الجديد إلى داخل الكنيسة متوجهاً إلى الهيكل، ساجداً أمام المذبح رافعاً قلبه مصلياً، ليحضر «وجيه» البابا تواضروس أول صلاة لإقامة بطريرك وبكى لما ينتظره من مسؤوليات.