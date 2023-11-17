«لو فاتك يوم التقديم».. موعد سحب الملف لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

حدد مجلس الدولة أياما محددة لكليات الحقوق من مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية من دفعة 2023 سواء للتقدم في تسلم الملف أو تسليمه للمجلس بعد استيفاء أوراق المتقدمين، ولكن تساءل الكثير حول كيفية التصرف حال مرور يوم التقديم على الراغبين في التقدم لوظيفة مندوب مساعد.

التقديم على الوظيفة في يوم التخلفات

وأوضح مجلس الدولة، عبر صفحته على «فيس بوك»، أنه يمكن لكل المتقدمن لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة، التقديم في اليوم الأخير والمحدد بيوم 19 نوفمبر الجاري، إذ أن هذا اليوم مخصص لمن لم يستطع من المتقدمين التقدم لسحب الملف في اليوم المخصص لجامعته.

التقديم قاصر على دفعة 2023 فقط

ولفت مجلس الدولة إلى أن التقدم لهذه الوظيفة قاصر فقط على خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة على مستوى الجمهورية من دفعة 2023 فقط دون غيرهم.

موعد سحب الملفات

وبدأ مجلس الدولة، في تلقي المتقدمين لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق دفعة 2023 من يوم السبت الماضي الموافق 11 نوفمبر على أن ينتهي التقديم في 19 نوفمبر الجاري.