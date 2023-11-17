اقرأ في عدد «الوطن» غدا: غزة.. الدعم المصري مستمر

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- غزة.. الدعم المصرى مستمر

- ضغوط وجهود «القاهرة» تنجح فى زيادة حجم المساعدات وإعادة تدفق الوقود إلى القطاع

- «التحالف الوطنى»: أدخلنا 337 شاحنة محملة بـ6740 طناً من المواد الغذائية والطبية والإغاثية

- «السقا»: الدفعات الجديدة من المساعدات تركز بشكل رئيسى على الدواء والمواد الغذائية

- «الصحة»: توجيهات بإجراء التدخلات اللازمة لمنع بتر قدم الطفل الفلسطينى

- تواضروس الثانى رحلة «عطية الله»

- فى العيد الـ11 لتجليسه.. أسرة البابا تكشف لـ«الوطن» الوجه الآخر للبطريرك الـ118

- طور الخدمات الكنسية وأسهم فى حل مشكلات الأقباط وتنفيذ مطالبهم

- والدته لعبت دوراً فى تهيئته كنسياً وبدأ خدمته فى «الملاك» بدمنهور

- زوج عمته: تربى فى الكنيسة وتتلمذ على يد الأنبا باخوميوس

- ابن عمه: منظم وطيب جداً وعشق الرهبنة فى صباه

- «التعليم» تستعد لإطلاق مبادرة «التعلم مدى الحياة»

- لقاءات تشاورية لحشد التأييد حول قضية الأمية وتعزيز الجهود التنموية

- «فيتوريا» يرفض العفو عن «حامد والشحات وعاشور»

- مدرب المنتخب يرفض ضم بدائل للثلاثى ويكتفى بـ22 لاعباً للقاء سيراليون غداً

الصفحة الثانية

- غزة.. الدعم المصرى مستمر

- «التحالف الوطنى»: أدخلنا 337 شاحنة محمّلة بـ6740 طناً من المساعدات

- الضغوط المصرية تنجح فى زيادة حجم المساعدات وإعادة تدفق الوقود إلى القطاع .. و«السقا»: الدفعات الجديدة تُركز على الدواء والأغذية

- لليوم الـ42 للعدوان الإسرائيلى: مئات الشهداء والجرحى فى مجازر جديدة

- قوات الاحتلال تمنع أى شخص من مغادرة مستشفى الشفاء.. ومفوِّض الأمم المتحدة يطالب بتحقيق دولى بشأن انتهاكات الحرب

- إسرائيل تواصل نشر الأكاذيب والشائعات لتتنصّل من جرائمها ضد المدنيين

الصفحة الثالثة

- تواضروس الثانى «السيرة والمسيرة»

- «الوطن» تحتفى بالبطريرك الـ118 للكنيسة الأرثوذكسية فى عيد تجليسه الـ11 على الكرسى البابوى

الصفحة الرابعة

- عطية الله.. رحلة «وجيه صبحى باقى» فى 71 عاماً من المنصورة إلى كرسى «مارمرقس»

- والدته هيَّأته كنسيا.. ومرض والده سبب دراسته «الصيدلة»

- خدم ككاهن فى ليبيا وأصبح أسقفاً فى 1997.. واختير فى عيد ميلاده الستين ليكون البطريرك الـ 118 للكنيسة

- وترهبن فى 1988 باسم ثيؤدور الأنبا بيشوى.. وفى العام التالى ورُسم قساً قبل أن يخرج من الدير للخدمة فى البحيرة

- ابن عمه: البابا تواضروس منظم جداً وطيب القلب وعشق الرهبنة فى صباه

- القمص أنطونيوس باقى: توجه للدير فى ظروف صعبة.. والأنبا باخوميوس شجعه بعد قطعه وعداً للاهتمام بعائلته

- زوج عمته: تربى فى الكنيسة وتتلمذ على يد الأنبا باخوميوس وتولى الخدمة ثم ذهب إلى الدير

- القمص باخوم حبيب: البابا شخصية مُحبة.. ويدير الكنيسة بشعار «المحبة لا تسقط أبداً»

الصفحة الخامسة

- «الحكيم».. دستوره الوطنية ووحدة البلاد.. «وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن»

- «كريم»: دوره الوطنى بارز.. و«رامى»: مؤمن بأن الكنيسة وطنية حتى النخاع

- «المُـجـدِّد».. طوَّر الخدمات الكنسية وأسهم فى حل مشكلات الأقباط وتنفيذ مطالبهم

- راعى الشباب الذى اهتم بالنهوض بالعمل المؤسسى داخل الكنيسة لتكون «عصرية»

- ابن عمته: أؤمن تماماً بأنه يقود الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قيادة حكيمة وهادئة

- القمص يوحنا زكريا: أُشفق عليه من أعباء الكرسى البابوى وكنت أخشى أن يتعرض للظلم أو للمقارنة بسلفه

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: انهيار منهج الأكاذيب

- مقال رأي لـ الأب دانيال، بعنوان: العين البناءة

- مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان: Free Palestine درة التاج لأحرار الغناء فى العالم

- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور.. المكان البطل

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: «إسرائيل.. دولة قامت على النمط الأمريكي»

- مقال رأي لـ إمام أحمد، بعنوان: تحليل شخصية «هرتزل» الضائع الذي أسس إسرائيل!

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: سيناء و«الترانسفير» و«اللوع» الإسرائيلي

- مقال رأي لـ محمد المسلمي، بعنوان: «احرصوا على أن تكونوا صوتا فاعلا في الانتخابات الرئاسية»

الصفحة الثامنة

- أطفال فلسطين يتحدون قذائف «الاحتلال»: ضحك ولعب.. و«حرب»

- بأيدى التلاميذ والمعلمين.. العلم الفلسطينى يزين مدرسة ماليزية

- حملة طلاب «صيدلة» للاكتفاء الذاتى من الدم: «شخص ينقذ 504 حياة»

- «أول جمهورية».. ضمور المخ بوابة «لميس» للبطولات

- «5 سنوات جيم».. عمرو وهبة للشباب: الرياضة أسلوب حياة