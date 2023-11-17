اقرأ في عدد «الوطن» غدا: غزة.. الدعم المصري مستمر
كتب:
محمد عزالدين
07:20 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- غزة.. الدعم المصرى مستمر
- ضغوط وجهود «القاهرة» تنجح فى زيادة حجم المساعدات وإعادة تدفق الوقود إلى القطاع
- «التحالف الوطنى»: أدخلنا 337 شاحنة محملة بـ6740 طناً من المواد الغذائية والطبية والإغاثية
- «السقا»: الدفعات الجديدة من المساعدات تركز بشكل رئيسى على الدواء والمواد الغذائية
- «الصحة»: توجيهات بإجراء التدخلات اللازمة لمنع بتر قدم الطفل الفلسطينى
- تواضروس الثانى رحلة «عطية الله»
- فى العيد الـ11 لتجليسه.. أسرة البابا تكشف لـ«الوطن» الوجه الآخر للبطريرك الـ118
- طور الخدمات الكنسية وأسهم فى حل مشكلات الأقباط وتنفيذ مطالبهم
- والدته لعبت دوراً فى تهيئته كنسياً وبدأ خدمته فى «الملاك» بدمنهور
- زوج عمته: تربى فى الكنيسة وتتلمذ على يد الأنبا باخوميوس
- ابن عمه: منظم وطيب جداً وعشق الرهبنة فى صباه
- «التعليم» تستعد لإطلاق مبادرة «التعلم مدى الحياة»
- لقاءات تشاورية لحشد التأييد حول قضية الأمية وتعزيز الجهود التنموية
- «فيتوريا» يرفض العفو عن «حامد والشحات وعاشور»
- مدرب المنتخب يرفض ضم بدائل للثلاثى ويكتفى بـ22 لاعباً للقاء سيراليون غداً
الصفحة الثانية
- غزة.. الدعم المصرى مستمر
- «التحالف الوطنى»: أدخلنا 337 شاحنة محمّلة بـ6740 طناً من المساعدات
- الضغوط المصرية تنجح فى زيادة حجم المساعدات وإعادة تدفق الوقود إلى القطاع .. و«السقا»: الدفعات الجديدة تُركز على الدواء والأغذية
- لليوم الـ42 للعدوان الإسرائيلى: مئات الشهداء والجرحى فى مجازر جديدة
- قوات الاحتلال تمنع أى شخص من مغادرة مستشفى الشفاء.. ومفوِّض الأمم المتحدة يطالب بتحقيق دولى بشأن انتهاكات الحرب
- إسرائيل تواصل نشر الأكاذيب والشائعات لتتنصّل من جرائمها ضد المدنيين
الصفحة الثالثة
- تواضروس الثانى «السيرة والمسيرة»
- «الوطن» تحتفى بالبطريرك الـ118 للكنيسة الأرثوذكسية فى عيد تجليسه الـ11 على الكرسى البابوى
الصفحة الرابعة
- عطية الله.. رحلة «وجيه صبحى باقى» فى 71 عاماً من المنصورة إلى كرسى «مارمرقس»
- والدته هيَّأته كنسيا.. ومرض والده سبب دراسته «الصيدلة»
- خدم ككاهن فى ليبيا وأصبح أسقفاً فى 1997.. واختير فى عيد ميلاده الستين ليكون البطريرك الـ 118 للكنيسة
- وترهبن فى 1988 باسم ثيؤدور الأنبا بيشوى.. وفى العام التالى ورُسم قساً قبل أن يخرج من الدير للخدمة فى البحيرة
- ابن عمه: البابا تواضروس منظم جداً وطيب القلب وعشق الرهبنة فى صباه
- القمص أنطونيوس باقى: توجه للدير فى ظروف صعبة.. والأنبا باخوميوس شجعه بعد قطعه وعداً للاهتمام بعائلته
- زوج عمته: تربى فى الكنيسة وتتلمذ على يد الأنبا باخوميوس وتولى الخدمة ثم ذهب إلى الدير
- القمص باخوم حبيب: البابا شخصية مُحبة.. ويدير الكنيسة بشعار «المحبة لا تسقط أبداً»
الصفحة الخامسة
- «الحكيم».. دستوره الوطنية ووحدة البلاد.. «وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن»
- «كريم»: دوره الوطنى بارز.. و«رامى»: مؤمن بأن الكنيسة وطنية حتى النخاع
- «المُـجـدِّد».. طوَّر الخدمات الكنسية وأسهم فى حل مشكلات الأقباط وتنفيذ مطالبهم
- راعى الشباب الذى اهتم بالنهوض بالعمل المؤسسى داخل الكنيسة لتكون «عصرية»
- ابن عمته: أؤمن تماماً بأنه يقود الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قيادة حكيمة وهادئة
- القمص يوحنا زكريا: أُشفق عليه من أعباء الكرسى البابوى وكنت أخشى أن يتعرض للظلم أو للمقارنة بسلفه
الصفحة السادسة
- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: انهيار منهج الأكاذيب
- مقال رأي لـ الأب دانيال، بعنوان: العين البناءة
- مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان: Free Palestine درة التاج لأحرار الغناء فى العالم
- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور.. المكان البطل
الصفحة السابعة
- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: «إسرائيل.. دولة قامت على النمط الأمريكي»
- مقال رأي لـ إمام أحمد، بعنوان: تحليل شخصية «هرتزل» الضائع الذي أسس إسرائيل!
- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: سيناء و«الترانسفير» و«اللوع» الإسرائيلي
- مقال رأي لـ محمد المسلمي، بعنوان: «احرصوا على أن تكونوا صوتا فاعلا في الانتخابات الرئاسية»
الصفحة الثامنة
- أطفال فلسطين يتحدون قذائف «الاحتلال»: ضحك ولعب.. و«حرب»
- بأيدى التلاميذ والمعلمين.. العلم الفلسطينى يزين مدرسة ماليزية
- حملة طلاب «صيدلة» للاكتفاء الذاتى من الدم: «شخص ينقذ 504 حياة»
- «أول جمهورية».. ضمور المخ بوابة «لميس» للبطولات
- «5 سنوات جيم».. عمرو وهبة للشباب: الرياضة أسلوب حياة