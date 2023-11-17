رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: غزة.. الدعم المصري مستمر

كتب:

محمد عزالدين
07:20 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- غزة.. الدعم المصرى مستمر

- ضغوط وجهود «القاهرة» تنجح فى زيادة حجم المساعدات وإعادة تدفق الوقود إلى القطاع

- «التحالف الوطنى»: أدخلنا 337 شاحنة محملة بـ6740 طناً من المواد الغذائية والطبية والإغاثية

- «السقا»: الدفعات الجديدة من المساعدات تركز بشكل رئيسى على الدواء والمواد الغذائية

- «الصحة»: توجيهات بإجراء التدخلات اللازمة لمنع بتر قدم الطفل الفلسطينى

- تواضروس الثانى رحلة «عطية الله»

- فى العيد الـ11 لتجليسه.. أسرة البابا تكشف لـ«الوطن» الوجه الآخر للبطريرك الـ118

- طور الخدمات الكنسية وأسهم فى حل مشكلات الأقباط وتنفيذ مطالبهم

- والدته لعبت دوراً فى تهيئته كنسياً وبدأ خدمته فى «الملاك» بدمنهور

- زوج عمته: تربى فى الكنيسة وتتلمذ على يد الأنبا باخوميوس

 - ابن عمه: منظم وطيب جداً وعشق الرهبنة فى صباه

- «التعليم» تستعد لإطلاق مبادرة «التعلم مدى الحياة»

- لقاءات تشاورية لحشد التأييد حول قضية الأمية وتعزيز الجهود التنموية

- «فيتوريا» يرفض العفو عن «حامد والشحات وعاشور»

- مدرب المنتخب يرفض ضم بدائل للثلاثى ويكتفى بـ22 لاعباً للقاء سيراليون غداً

 

الصفحة الثانية

- غزة.. الدعم المصرى مستمر

- «التحالف الوطنى»: أدخلنا 337 شاحنة محمّلة بـ6740 طناً من المساعدات

 - الضغوط المصرية تنجح فى زيادة حجم المساعدات وإعادة تدفق الوقود إلى القطاع .. و«السقا»: الدفعات الجديدة تُركز على الدواء والأغذية

- لليوم الـ42 للعدوان الإسرائيلى: مئات الشهداء والجرحى فى مجازر جديدة

- قوات الاحتلال تمنع أى شخص من مغادرة مستشفى الشفاء.. ومفوِّض الأمم المتحدة يطالب بتحقيق دولى بشأن انتهاكات الحرب

- إسرائيل تواصل نشر الأكاذيب والشائعات لتتنصّل من جرائمها ضد المدنيين

 

الصفحة الثالثة

- تواضروس الثانى «السيرة والمسيرة»

- «الوطن» تحتفى بالبطريرك الـ118 للكنيسة الأرثوذكسية فى عيد تجليسه الـ11 على الكرسى البابوى

 

الصفحة الرابعة

- عطية الله.. رحلة «وجيه صبحى باقى» فى 71 عاماً من المنصورة إلى كرسى «مارمرقس»

- والدته هيَّأته كنسيا.. ومرض والده سبب دراسته «الصيدلة»

- خدم ككاهن فى ليبيا وأصبح أسقفاً فى 1997.. واختير فى عيد ميلاده الستين ليكون البطريرك الـ 118 للكنيسة

- وترهبن فى 1988 باسم ثيؤدور الأنبا بيشوى.. وفى العام التالى ورُسم قساً قبل أن يخرج من الدير للخدمة فى البحيرة

- ابن عمه: البابا تواضروس منظم جداً وطيب القلب وعشق الرهبنة فى صباه

- القمص أنطونيوس باقى: توجه للدير فى ظروف صعبة.. والأنبا باخوميوس شجعه بعد قطعه وعداً للاهتمام بعائلته

- زوج عمته: تربى فى الكنيسة وتتلمذ على يد الأنبا باخوميوس وتولى الخدمة ثم ذهب إلى الدير

- القمص باخوم حبيب: البابا شخصية مُحبة.. ويدير الكنيسة بشعار «المحبة لا تسقط أبداً»

 

الصفحة الخامسة

- «الحكيم».. دستوره الوطنية ووحدة البلاد.. «وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن»

- «كريم»: دوره الوطنى بارز.. و«رامى»: مؤمن بأن الكنيسة وطنية حتى النخاع

- «المُـجـدِّد».. طوَّر الخدمات الكنسية وأسهم فى حل مشكلات الأقباط وتنفيذ مطالبهم

- راعى الشباب الذى اهتم بالنهوض بالعمل المؤسسى داخل الكنيسة لتكون «عصرية»

- ابن عمته: أؤمن تماماً بأنه يقود الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قيادة حكيمة وهادئة

- القمص يوحنا زكريا: أُشفق عليه من أعباء الكرسى البابوى وكنت أخشى أن يتعرض للظلم أو للمقارنة بسلفه

 

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: انهيار منهج الأكاذيب

- مقال رأي لـ الأب دانيال، بعنوان: العين البناءة

- مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان: Free Palestine درة التاج لأحرار الغناء فى العالم

- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور.. المكان البطل

 

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: «إسرائيل.. دولة قامت على النمط الأمريكي»

- مقال رأي لـ إمام أحمد، بعنوان: تحليل شخصية «هرتزل» الضائع الذي أسس إسرائيل!

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: سيناء و«الترانسفير» و«اللوع» الإسرائيلي

- مقال رأي لـ محمد المسلمي، بعنوان: «احرصوا على أن تكونوا صوتا فاعلا في الانتخابات الرئاسية»

 

الصفحة الثامنة

- أطفال فلسطين يتحدون قذائف «الاحتلال»: ضحك ولعب.. و«حرب»

- بأيدى التلاميذ والمعلمين.. العلم الفلسطينى يزين مدرسة ماليزية

- حملة طلاب «صيدلة» للاكتفاء الذاتى من الدم: «شخص ينقذ 504 حياة»

- «أول جمهورية».. ضمور المخ بوابة «لميس» للبطولات

- «5 سنوات جيم».. عمرو وهبة للشباب: الرياضة أسلوب حياة

 

 

اقرأ المزيد:

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مصر تحتضن أطفال فلسطين»

اقرأ في عدد الوطن غدا: بسواعد الشباب.. تجهيز مساعدات حياة كريمة والتحالف لأهالي غزة

اقرأ في عدد الوطن غدا: «بالكلمة والصوت والصورة والمساعدات.. المتحدة تدعم غزة»

اقرأ في عدد الوطن غدا.. مصر تتصدى لـ«جريمة القرن»

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: قمة الرياض تنتصر لجهود «القاهرة» في حماية الفلسطينيـين

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر وقطر ترفضان محاولات تصفية القضية الفلسطينية
بقلم محمد عزالدين