ضبط 52 مخالفة متنوعة في حملة على مخابز وأسواق الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بعمل حملات تموينية في الأسواق والمخابز وتمكنت من ضبط 52 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، وتحرير محاضر بها.

حملات تموينية بالدقهلية

وأوضح دايرة في بيان له أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية.

وأشار إلى أنه جري تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من تمى الأمديد، دكرنس، بلقاس

وأكد أنه جرى تحرير محاضر بالمخالفات التموينية والتي جاءت كالآتي:

- عدد 1 محضر تجميع بطاقات عدد (133بطاقة)

عدد 14 محضر نقص وزن مابين ( 8-30 جم )

عدد 15 محضر عدم مطابقة للمواصفات

عدد 11 محضر تصرف في دقيق بقيمة ( 70 شيكارة).

عدد 1 محضر عدم إعلان عن الاسعار.

عدد 1محضر تصرف في سلع تموينية ( مواد بترولية )

عدد 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر)

عدد 1 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية مواد بتىوليه

عدد 4 محاضر عدم انتظام سجل بترول 21

عدد 2 محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.