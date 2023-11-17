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أسعار السلع الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة

كتب:

وائل فايز
09:50 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
مبادرة خفض أسعار السلع

مبادرة خفض أسعار السلع

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار في عدد من السلع الأساسية، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء في 14 أكتوبر الماضي، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

تكثيف الحملات على الأسواق

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الدورية للأسواق، لمتابعة توافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، والتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين.

أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية

 وفيما يتعلق بالأسعار في مبادرة خفض أسعار السلع بمحافظة القاهرة، وفق منافذ شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية فهي كالتالي:

- سكر حر معبأ كيلو 27 جنيهًا. 

- زيت خليط معبأ 800 مل بـ40 جنيهًا. 

- أرز بلدي عريض الحبة كيلو  بـ22 جنيهًا.

- أرز مستورد كيلو بـ20 جنيهًا. 

- دواجن برازيلي مجمدة كيلو  بـ85 جنيهًا. 

- طبق بيض 30 بيضة بـ125 جنيهًا. 

- دواجن محلي مجمدة كيلو بـ105 جنيهات. 

-  فول معبأ 500 جم بـ12 جنيهًا. 

- عدس أصفر 500 جم  بـ22 جنيهًا. 

- جبنة دومتي 250 جم  بـ14 جنيهًا. 

- زيت هدية خليط 0.7 لتر بـ31 جنيهًا. 

- زيت الممتاز خليط 700 جم  بـ31 جنيهًا. 

- حليب بخيره كامل الدسم 1 لتر بـ29 جنيهًا. 

- جبنة فيتا 125 جم  بـ9.50 جنيه. 

- سعر مكرونة كيلو بـ17.50 جنيه.  

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.