تموين الشرقية: ضبط أصحاب محال ليس لديهم شهادات صحية 

وجهت مديرية التموين بمحافظة الشرقية عدة حملات تموينية رقابية بإدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفي عبدالقادر رفقة عدد من المسؤولين بالإدارة فضلا عن حملة مكونة من حماية المستهلك ونجحت الحملات في ضبط المخالفين وتحرر عن ذلك عدة محاضر لحين عرضهم على النيابة العامة.

ضبط سلع مجهولة المصدر

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين في الشرقية خلال حديثها لـ«الوطن» إن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير محاضر مختلفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بعد ضبط 60 جوال بولي بروبلين حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر زنة 50 كيلوجراما بواقع 3 أطنان، كما تم ضبط 2 طن غزل مجهول المصدر.

محاضر لأصحاب محلات ليس لديهم شهادات صحية

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم ضبط مالك محل أسماك لعدم وجود شهادة صحية ومخالفته الاشتراطات المطلوبة فيما تم ضبط أكثر من مالك محل لعدم إعلانهم عن الأسعار الخاصة بالسلع التي يبيعها مخالفا للقوانين فيما تم تحرير محضر لشخص لعدم ممارسة النشاط التمويني ومخالفة القانون.