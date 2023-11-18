تموين الشرقية: ضبط أصحاب محال ليس لديهم شهادات صحية
كتب:
ياسمين عزت
05:12 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
تموين الشرقية
وجهت مديرية التموين بمحافظة الشرقية عدة حملات تموينية رقابية بإدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفي عبدالقادر رفقة عدد من المسؤولين بالإدارة فضلا عن حملة مكونة من حماية المستهلك ونجحت الحملات في ضبط المخالفين وتحرر عن ذلك عدة محاضر لحين عرضهم على النيابة العامة.
ضبط سلع مجهولة المصدر
قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين في الشرقية خلال حديثها لـ«الوطن» إن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير محاضر مختلفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بعد ضبط 60 جوال بولي بروبلين حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر زنة 50 كيلوجراما بواقع 3 أطنان، كما تم ضبط 2 طن غزل مجهول المصدر.
محاضر لأصحاب محلات ليس لديهم شهادات صحية
وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم ضبط مالك محل أسماك لعدم وجود شهادة صحية ومخالفته الاشتراطات المطلوبة فيما تم ضبط أكثر من مالك محل لعدم إعلانهم عن الأسعار الخاصة بالسلع التي يبيعها مخالفا للقوانين فيما تم تحرير محضر لشخص لعدم ممارسة النشاط التمويني ومخالفة القانون.