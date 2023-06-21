«رقابة تموين الشرقية» تزف بشرى سارة للمواطنين باستمرار تراجع أسعار الأرز

زفّ محمد سعد، مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، بشرى سارة لمواطني الإقليم بشأن تراجع أسعار الأرز الأبيض والآخر الشعير، ما يعود بالإيجاب على انخفاض أسعار الأرز، مؤكدا على استمرار تراجع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال سعد في حديث خاص لـ«الوطن»، إن أسعار الأرز الأبيض وكذلك أسعار الأرز الشعير شهدت تراجعا خلال الفترة الحالية، لافتا إلى تراوح أسعار الأرز الأبيض ما بين 21 إلى 25 جنيها إذ سجَّل نسبة تراجع كبيرة، معلقا: «كان سعر الأرز الأبيض تخطى 30 جنيها للكيلو، وحاليا السعر في تراجع» حسب تعليقه.

تراجع سعر كيلو الأرز الأبيض بالشرقية

وأوضح مدير عام الرقابة أن سعر الأرز كسر 3% وهو الحبة العريضة وأكثر نقاوة وجودة قد يتراوحسعر كيلو الأرز الأبيض ما بين 23 وحتى 25 جنيها، بينما يسجل سعر الأرز كسر 10% نحو 20 إلى 22 جنيها وهو أقل جودة نسبيا مقارنة بالحبة العريضة ذات الجودة المرتفعة.

تراجع سعر طن الأرز الشعير

وأشار إلى أن سعر طن الأرز الشعير سجل انخفاضا متتاليا اذ سجل آخر سعر للطن نحو 14 ألفا و800 جنيه، بينما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض ما بين 21 وحتى 25 الف جنيه، لافتا إلى أن انخفاض الأسعار بدا ملحوظا بالنسبة للمستهلكين من خلال تعاملاتهم اليومية في شراء سلعة الأرز، مؤكدا على استمرار تراجع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة.

انفراجة قريبة بحصاد محصول الأرز بالموسم الجديد

وأضاف سعد في حديثه أن المزارعين بدأوا منذ أكثر من شهرين في زراعة محصول الأرز بمحافظة الشرقية لافتا الى أن المساحة المستهدف زرعتها من حقول الأرز وحسب إعلان مديرية الزراعة بالشرقية تخطت 127 الف فدان متفرقة في أنحاء المحافظة، لافتا إلى انفراجة قريبة بحصاد محصول الأرز في الموسم الجديد.