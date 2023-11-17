مروة عيد عن مشاركتها في مسلسل «صوت وصورة»: «محظوظة إن ربنا بعتلي الفرصة دي»

أعربت الفنانة الشابة مروة عيد، عن سعادتها بنجاح مسلسل «صوت وصورة»، بطولة حنان مطاوع والذي حقق نجاحا كبيرا وإشادات النقاد والجمهور.

مروة عيد: حنان مطاوع فنانة حقيقية ومجتهدة

ونشرت مروة عيد صورًا تجمعها بحنان مطاوع من كواليس المسلسل معلقة: «دايما لما بشوف فنان حقيقي بيذاكر ومجتهد وبيعمل اللي عليه وزيادة بعرف على طول إنه إنسانياً منضبط وأخلاقه وروحه وهالته وطلته بتسبقه فورًا وبيوصل لقلوب الناس بسرعه مش بس بيعلق مع الناس وبعدين ينسوه لأ وده لقيته مع فنانة قدرها كبير أوي فنيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا في المهنة وبراها ومع إني مقبلتهاش في ولا مشهد في المسلسل للأسف؛ لكن بعتبر نفسي محظوظة إن ربنا بعتلي فرصة إني أتعرف عليها عن قرب ولقيت اللي توقعته فعلًا صدق وحب وجمال ولطافة وأخلاق وتشجيع وراحة في كل حاجه وطاقتها ما شاء الله سابقاها».

وأضافت: «عايزة أقولك إني بحبك أوي وحبيتك أكتر وحقيقي تستاهلي كل خير وكل دعم وكل حب من كل الناس حواليكي، ومن كل متابعينك وجمهورك لإنك تستاهلي أكتر من كده بكتير وكفاية إنك بتشجعينا وبتساعدينا ناخد مساحتنا وفرصتنا حقيقي، بحبك أوي وربنا يكتبلك كل النجاح والرزق والخير في حياتك يارب».

أبطال مسلسل «صوت وصورة»

ويضم مسلسل «صوت وصورة» عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم حنان مطاوع، ووليد فواز، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، ومراد مكرم، ونجلاء بدر، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبدالتواب.