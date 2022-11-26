«التخطيط» تشارك في قمة «Forbes 30 UNDER 30» للمبدعين والمبتكرين الشباب

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها مشروع رواد 2030 بقمة فوربس الشرق الأوسط «Forbes 30 UNDER 30»، والتي تضم المبتكرين والمبدعين الشباب تحت سن 30 عاما والذين أثبتوا بصماتهم في المنطقة وخارجها.

وشارك مشروع 2030 بجناح خاص به ضمن فعاليات القمة، والتقى ممثلي المشروع بعدد كبير من الشباب المشاركين، وجرى استعراض الخدمات التي يقدمها المشروع لرواد الأعمال.

دور مشروع رواد 2030 في دعم الابتكار والتحول الرقمي

كما شاركت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بالجلسة المنعقدة خلال فعاليات القمة حول المشروع، واستعرضت خلالها دور مشروع رواد 2030 في دعم الابتكار والتحول الرقمي، وعلاقته بريادة الأعمال، وطرق الدعم التي يقدمها المشروع لرواد الأعمال سواء من خلال الحاضنات التخصصية المختلفة مثل حاضنة الذكاء الاصطناعي التي تدعم الشباب والشركات الناشئة المستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعي، أو من خلال الأنشطة والبرامج التعليمية المختلفة التي يقدمها المشروع.

وأوضحت «خليل خلال»، مشاركتها أن مشروع روّاد 2030 تم إنشاؤه عام 2018 بهدف تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر من خلال وَضع منظومة متكاملة للابتكار وذلك تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

13 جنسية مختلفة في القمة

جدير بالذكر أن قائمة العام الحالي للقمة تضم 35 شخصًا من 13 جنسية، ويعد المصريون الأكثر تمثيلًا بـ12 شخصًا، يليهم 6 من لبنان و3 من كل من عمان والسعودية، ويقيم المتأهلون للقائمة في 8 دول في الشرق الأوسط، ويقيم 12 شابًا وشابة من القائمة في مصر، يليهم 10 في الإمارات، و5 في لبنان، و3 في السعودية. في حين يبلغ متوسط أعمار جميع المتأهلين للقائمة نحو 27 عامًا، وتهيمن فئة التأثير الاجتماعي على القائمة بـ8 مشاركات، تليها التجارة بـ6، والإبداع بـ5، والعلوم والتكنولوجيا والرياضة بـ4 لكل منهما، والتمويل بـ3 مشاركات.