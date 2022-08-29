«Under 30».. أول قمة لـ«فوربس الشرق الأوسط» تنطلق بالجونة نوفمبر المقبل

تستضيف «فوربس الشرق الأوسط»، بالشراكة مع مدينة الجونة في محافظة البحر الأحمر، قمتها الأولى لمؤتمر «Under 30» لعام 2022 على أن يستمر الحدث لمدة 3 أيام من 24 إلى 26 نوفمبر 2022 في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

ويجمع هذا المؤتمر الأول من نوعه كلاً من رواد الأعمال الناشئين، والفنانين، وأصحاب الأعمال والرياضيين، والمشاهير، وغيرهم من الشباب الطموح الذين حققوا إنجازات في مجالاتهم ضمن مجتمع قائمة «فوربس الشرق الأوسط» 30 تحت سن الـ30» من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين رواد الأعمال والقادة الشباب المبدعين

وتعد القمة منصة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات، إذ تستضيف جلسات برمجة يقدمها الخبراء، وورش عمل وتدريبات، كما يتمّ تنظيم مسابقة لطرح أفكار المشاريع «Speed-Pitch»، فضلًا عن مهرجان موسيقي وحفل ختامي، مع تكريم الفائزين من أعضاء قائمة «فوربس الشرق الأوسط» 30 تحت سن الـ30 لعام 2022.

وقالت خلود العميان ممثل فوربس الشرق الأوسط: «مع إطلاق نسختنا الخامسة من قائمة Under 30 في وقت لاحق من عام 2022، نجده الوقت المناسب لتسليط الضوء على هذا المجتمع من الشباب عبر إطلاق قمة فوربس الشرق الأوسط الأولى Under 30، ووقع الاختيار على مدينة الجونة في مصر لكونها ملتقى مثاليًا للأعمال والفن والثقافة والترفيه».

وتوفر القمة فرصة مميزة لرواد الأعمال في بداية حياتهم المهنية، والمواهب الشابة وخبراء القطاعات للتواصل وبناء العلاقات والتحدث عن الأعمال والمشاركة في عمليات طرح الأفكار المجزية.

وتضم القمة كذلك مساحة تعليمية تفاعلية تشمل أماكن مخصصة للشركات الناشئة ومنصة متعددة الأغراض للعروض التوضيحية السريعة لطرح أفكار المشاريع، والمحادثات السريعة، فضلًا عن العروض الترفيهية، وغيرها.

ومن جهته، قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: «نعتز بتعاوننا مع فوربس الشرق الأوسط، ونشعر بالفخر حيال هذه الشراكة».

تعد استضافة أول قمة «فوربس الشرق الأوسط»، خطوة مهمة لجلب رواد الأعمال والفنانين والرياضيين والمشاهير من مختلف مناحي الحياة ومن جميع أنحاء المنطقة معًا في مكان واحد لتبادل المعرفة وخلق تجربة مؤثرة.

فيما يعكس هذا الحدث هوية مدينة الجونة بمحافظه البحر الأحمر وإرثها بوصفها مدينة مُلهمة متعددة الثقافات ومركزًا مستدامًا للشركات الناشئةوالشباب فى مصر والمنطقة".

القمة تحتفل برواد الأعمال والشباب المبتكرين

وتمثل المدينة أفضل نموذج لمدينة مستدامة متكاملة ونابضة بالحياة، حيث تتميز بتوفير مجموعة واسعة من المرافق والأنشطة على مدار العام.