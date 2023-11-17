حقيقة رقصة الحرية للهنود الحمر بعد تصدرها التريند.. ما علاقتها بغزة؟

«نرقص على جثث العدو، ونعده بإعادة إعمار المدينة بعد هدمها فوق رأسه، وحرق مدفعياته» واحدة من التعليقات التي تداولها الناس لمقطع فيديو لشاب فلسطيني يرقص رقصة غريبة لكنها مألوفة، انتشر المقطع ليجول أنحاء العالم، يتغنون بفلسطين وشجر الزيتون ويرقصون رقصة الحرية للهنود الحمر، التي تعكس قوة سكان الأرض الأصليين في تمسكهم لآخر نفس بوطنهم.

رقصة الحرية تغزوا مواقع التواصل

بين ليلة وضحاها انتشر مقطع فيديو لشاب فلسطيني، يربط علم فلسطين حول جسده، وملامح وجهه تكاد لا تظهر من اللثام الأحمر، رقصة هذا الشاب المجهول أصبحت أيقونة بين ملايين الناس حول العالم بعد حرب غزة التي بدأت في الـ7 من أكتوبر الماضي، وشبهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم برقصة الحرية للهنود الحمر.

وعلق الرواد عليها قائلين: «شاب يرقص على الدبكة الفلسطينية يُذكّر بـ«رقصة الحرية» للهنود الحمر وتتحول إلى طريقة للتضامن مع الفلسطينيين»، ومن بين التعليقات أيضًا: «الأغنية السويدية التي عملت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الافتراضية مع رقصة الحرية والنصر للهنود الحمر الداعمة للقضية الفلسطنية ضد الكيان الإسرائيلي الغاشم.. تحيا فلسطين».

أما رقصة الحرية للهنود الحمر، فلها العديد من الصور التي توثق حكاية الشعب الأصلي لأمريكا الذي يتشارك في ثقافته مع ثقافات بعض الدول في جنوب أفريقيا خاصة من يسكنون الأدغال، وتشتهر بحركاتها السريعة والغريبة ودق الطبول، وارتداء ملابس بها الكثير من الألوان، بحسب موقع «study».

حقيقة الفيديو ورقصة الحرية للهنود الحمر

بالنسبة لفيديو الشاب الفلسطيني الذي يرقص بين دخان الحرائق في غزة اثناء مقاومة إنتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال الرواد عنه إنه يرقص رقصة الحرية للهنود الحمر، فهو مقطع فيديو لشاب ملثم من المقاومة الفلسطينية يرقص الدبكة بعد تدمير زخيرة للعدو منذ 5 سنوات، بحسب مقطع فيديو نشرته «الراي» الفلسطينية.

وحكاية رقصة الحرية، فهي الأخرى لم تعبر عن أي انتصار للهنود الحمر، لكنها تعبر عن فرحتهم بقدوم المطر، ولها العديد من الأنماط والمناسبات وسميت برقصة الحرية لإنها تحررهم من أي قيود بحركاتها السريعة بحسب موقع «istockphoto».