فيديو يرصد آخر لحظات عروسي العراق والمعازيم قبل حريق قاعة الفرح.. عاجل

حادث مأساوي راح ضحيته العشرات، وأصيب أكثر من 250 آخرين، فجر الأربعاء، بعد أن شهدت إحدى قاعات الأفراح في قضاء الحمدانية شمال شرقي محافظة نينوى العراقية، اندلاع حريق أثناء حفل زفاف، بحسب وزارة الصحة العراقية، إذ كانت الألعاب النارية والشموع والمواد الأخرى التي استخدمت خلال حفل الزفاف في قاعة الهيثم للأفراح سبب اندلاع الحريق.

حريق فرح نينوى في العراق

اللحظات الأخيرة التي سبقت الحادث المأساوي لحريق قاعة حفل الزفاف، مرت هادئة وطبيعية، ورصدتها كاميرات المعازيم والحاضرين في الحفل من الأصدقاء والأقارب، قبل أن تتسبب الألعاب النارية في انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال ومنخفضة التكلفة تنهار خلال دقائق عند اندلاع حريق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأظهرت اللقطات المصورة للفرح قبل الحريق العروسين يؤديان «رقصة سلو» وسط تصفيق الحضور، كما ظهر المعازيم يؤدون رقصة «الجوبي» وهي رقصة شرقية جماعية تعد من الرقصات الفلكلورية والتراثية الشهيرة في العراق، قبل أن تنهار القطعة الرئيسية الدائرية التي تعلو منتصف قاعة الأفراح لشكل مفاجئ على الحاضرين.

كما أظهرت اللقطات المصورة التي تداولها أصدقاء العروسين، مقطع الفيديو الأخير الذي رصد اللحظات الأخيرة للعروسين قبل حفل الزفاف، إذ ظهرت العروس في «بيوتي سنتر» بفستان أبيض منفوش «one shoulder»، واعتمدت تسريحة كلاسيكية تعلوها التاج، وحرص العريس على استقبالها ببوكيه ورد أبيض، لينتقلا بعدها إلى قاعة الزفاف.

وفاة العروسين جراء حريق الحمدانية

بحسب «BBC» فقد أفاد شهود العيان بأنّ مئات الأشخاص كانوا يحتفلون عندما اشتعلت النيران في المبنى، في حوالي الساعة 22:45 بالتوقيت المحلي (19:45 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، إذ تسبب الحريق في وفاة الزوجين بحسب أحمد الدوبرداني، نائب رئيس مديرية صحة نينوى، لافتًا إلى أنّ هناك حوالي 50 شخصًا على الأقل في حالة حرجة، وأصيب نصفهم على الأقل بحروق.

الهلال الاحمر العراقي : ارتفاع عدد الضحايا والمصابين الى اكثر من ٤٥٠ شخصا جراء حريق قاعة اعراس في قضاء الحمدانية شرقي الموصل pic.twitter.com/f2FjLil9rw — الهلال الاحمر العراقي (@iraqircs) September 27, 2023

وبحسب ما نشرت جمعية الهلال الأحمر العراقي على موقع «X»، «تويتر سابقًا» فقد قُتل وجرح أكثر من 450 شخصاً جراء حريق حفل الزفاف، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر إن الحروق والاختناق أو نقص الأكسجين أدت إلى وفاة أكثر الضحايا في قاعة الحفل.