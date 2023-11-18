غلق 76 منشأة طبية خاصة مخالفة في حملة لـ«العلاج الحر» بكفر الشيخ

أسفرت حملة لإدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، عن ضبط العديد من المخالفات، حيث تم المرور على 195 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومراكز علاج طبيعي وغيرها.

غلق 76 منشأة طبية مخالفة

كما قامت الحملة بإصدار قرار غلق لعدد 76 منشآت طبية، والتي تعمل بالمخالفة للقانون، كما تم تنفيذ 12 قرار غلق بالتعاون مع مديرية الأمن، وتحرير عدد من الإنذارات لتلافي المخالفات، مع تحديد مدة زمنية لتلافيها لبعض المنشآت الخاصة المرخصة التي تم العثور على بعض المخالفات بها.

حملات تفتيش أسبوعية

ومن جانبها أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، عبر بيان، أهمية استمرار الحملات الأسبوعية على المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفات ولضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، لافتة إلى ضرورة الالتزام بالقانون والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الخاص، مع ضرورة تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية الخاصة لضبط المخالف منها.