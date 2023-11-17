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نبيل الحلفاوي: نتنياهو في ظرف أسابيع حقق ما حاول العرب إنجازه في عقود

كتب:

ياسمين محمود
11:57 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي

تضامن الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة x، تويتر سابقا، مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات المدمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب نبيل الحلفاوي قائلا: منذ أواخر أربعينات القرن الماضي تعمل فلسطين والعرب عموما على شرح القضية وإظهار الحقيقة للرأي العام العالمي..‏فإذا بنتينياهو في ظرف أسابيع يحقق بامتياز ما يحاول العرب تحقيقه خلال عشرات السنين.

نبيل الحلفاوي يدعم القضية الفلسطينية

وحرص الحلفاوي في تدوينة سابقة عبر حسابة بموقع التدوينات القصيره x، على دعم فلسطين قائلا: «فعلا محتاج الساعتين بتوع ماتش الجزائر ده، ‏محتاج أفصل شوية من متابعة القهر العالمي وعجز الحق، ما بال من هم في وسط الموت والدمار؟».

يذكر أن عدد كبير من نجوم الفن حرصوا على دعم القضية الفلسطينية خلال كلمات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، أبرزهم كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وشيريهان ودنيا وإيمي سمير غانم، وأحمد السعدني وتامر حسني وفيفي عبده وحلا شيحا، وكندة علوش وهالة صدقي ورامي جمال ومروة ناجي، وهاني شاكر ودرة وغيرهم.

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