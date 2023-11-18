أستاذ دراسات إسرائيلية: حكومة نتنياهو ولدت ميتة

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إنه بالرغم من أن حكومة نتنياهو ولدت ميتة إلا أن الشعب الإسرائيلي بصفة عامة لا يميل لتبديل الحكومة الإسرائيلية في فترة الحرب.

أثناء الحرب تبقي الحكومة أيًا كانت ميولها أو الخلافات بينها

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه أثناء الحرب تبقي الحكومة أيا كانت ميولها ومهما كانت الخلافات بينها، لأن هذه الحكومة ستظل إلى نهاية الحرب حتى لا تسلم فشلها للحكومة التالية لها، وتصبح الحكومة التالية هي المسؤولة، وبالتالي الشعب الإسرائيلي لا يميل إلى استبدال الحكومة أثناء الحرب، وأبرز مثال على ذلك ما حدث مع حكومة جولدا مائير عندما فشلت في حرب أكتوبر 1973، وبقيت بعد الحرب عدة أشهر لحين استبدالها بناء على انتخابات عامة أخرى.

وأشار أستاذ الدراسات الإسرائيلية إلى أنه ليس من المتوقع أن تسقط الحكومة أثناء الحرب، وبالتالي فهذا لن يؤثر على مجريات الحرب ولكن إذ سقطت فأعتقد أن الحكومة الجديدة قد تكون لديها فرصة لتغيير توجهات الحكومة القديمة وعمل نوع من المصالحة أو التوصل إلى هدنة سريعة، وفي جمع الأحوال ستكون هناك هدنة قريبة لأن سقف الزمن المتاح لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاستمرار في الحرب والمحدد لها من الولايات المتحدة يكاد ينتهي.

لا يوجد اختلاف جوهري بين جانتس ونتنياهو

وتابع قائلًا إنه في الواقع لا يوجد أي اختلاف جوهري بين وزير الدفاع السابق وعضو حكومة الطوارئ بيني جانتس ونتنياهو سواء لأن الميول السياسية لطرفي الحكومة الإسرائيلية متشابهة، اليمين واليسار في إسرائيل لا يختلفان على الاتجاه الأيديولوجي ولكن يختلفان على التكتيكات والتوقيتات، ومتى سيحدث هذا وكيف سيحدث، ولكنهما متفقان على الأهداف المحلية والأهداف النهائية.

وأكد الشرقاوي أن حكومة نتنياهو ستسقط بالتأكيد بعد الحرب، وقد يعطيها الناخب الإسرائيلي فرصة عدة أسابيع أو ربما شهرين أو ثلاثة، لكنها ستسقط حتمًا وستأتي حكومة أخرى ولن يكون نتنياهو طرفا فيها، وستكون نهاية نتنياهو محاكمته بالفساد وينتهي به المطاف إلى السجن.