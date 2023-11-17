مصرع شخص في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالطالبية

لقي كهربائي مصرعه في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالطالبية، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم.

على الفور أمر العقيد سامح بدوي مفتش المباحث المقدم أحمد فاروق رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أثناء عبور كهربائي 33 سنة الطريق اصطدمت به سيارة ملاكي يقودها شخص مما أدى إلى وفاته في الحال، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وجرى التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.