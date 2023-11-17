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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالصف

كتب:

جيهان عبدالعزيز
11:47 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بدائرة قسم الصف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بدائرة القسم.

على الفور انتقل النقيب أحمد عز أبو خطوة معاون مباحث الصف والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أثناء سير ميكروباص قيادة سائق 40 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم انفجر الإطار الخلفي للسيارة مما أدى إلى انقلابها وإصابة 3 أشخاص من مستقليها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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