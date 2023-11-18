محافظ كفر الشيخ يُصدّق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة مستشفى عام جديد

صدّق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 10 أفدنة بغرب مدينة كفر الشيخ بجوار مجمع إسكان «تحيا مصر»، لإقامة مستشفى عام جديدة، في إطار البرنامج الرئاسي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تخصيص مساحة 10 أفدنة لإقامة مستشفى عام جديدة بكفر الشيخ

جاء ذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، في شهر أكتوبر الماضي، علي تخصيص مساحة 10 أفدنة بغرب مدينة كفر الشيخ وفقاً للحدود والأبعاد المرفقة لإقامة مستشفى عام جديدة بغرب مدينة كفر الشيخ بجوار مجمع إسكان «تحيا مصر»، بما يُحقق التنمية المستدامة في إطار البرنامج الرئاسى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري.

ومن المتوقع أنّ تعمل المستشفى العام الجديدة علي تخفيف الضغط علي مستشفى كفر الشيخ العام القديمة، مما يسهل خدمة أهالي مركز ومدينة كفر الشيخ، وتقديم خدمة طبية متميزة لهم.

تطوير القطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ القطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ يشهد اهتماما من حيث إعادة هيكلة وتطوير وإنشاء المستشفىات ومنها مستشفى بيلا المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، ومستشفى الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الأورام، ومركز الكلي، التي تعمل الدولة جاهدة علي تطويرها وإمدادها بأحدث الأجهزة والمعدات التي ستُحدث طفرة كبيرة داخل القطاع الصحي بالمحافظة.