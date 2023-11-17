فريق الإعلام التربوي بجامعة كفر الشيخ يفوز بالمركز الأول بمسابقة العباقرة 2023

شهدت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ منافسات مسابقة عباقرة نوعية 2023، والتي نظمتها الكلية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاحها العام السابق.

فعاليات مسابقة «عباقرة نوعية» بكلية التربية النوعية

أُقيمت فعاليات المسابقة تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء حسني الأشرف، القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية.

شُكلت لجنة التحكيم من الدكتورة شيماء عبد الرحمن، والدكتورة إيمان عبد ربه، والدكتورة إيمان شبل، والدكتورة زينب الزيات، وبإشراف الدكتورة وجيدة حماد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر محمد كامل، منسق عام الأنشطة بالكلية، والدكتور ممدوح شتلة، مستشار اللجنة الثقافية بالكلية.

فوز فريق الإعلام التربوي بالمركز الأول

وأسفرت فعاليات المسابقة عن فوز فريق الإعلام التربوي بالمركز الأول، والمركز الثاني مكرر فريق العباقرة 2023، والمركز الثاني مكرر فريق التربية الموسيقية، والمركز الثالث فريق الاقتصاد المنزلي.

وقدّمت الدكتورة نجلاء حسنى الأشرف، القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، الشكر للقائمين على تنظيم المنافسة، كما كرّمت الفرق الفائزة، ونوهت عن وجود العديد من المنافسات العلمية والترفيهية القادمة، وشجعت الطلاب على المشاركة، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.

تنظيم مسابقة «عباقرة نوعية»

ويتم تنظيم مسابقة «عباقرة نوعية» على غرار مسابقة «العباقرة جامعات» التي تُنظمها وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، وتهدف إلى تشجيع الشباب على القراءة والاطلاع في مختلف المعارف لاكتشاف مواهبهم، وخلق حالة من التواصل الإيجابي بين الطلاب في مختلف التخصصات العملية والأدبية، كما تسعى للتطوير الدائم والمستمر في جميع المشاريع المقدمة للشباب.