رفع 2009 أطنان قمامة في حملات نظافة مكبرة بمراكز كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة ورفع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، وخاصةً بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن.

رفع 2009 أطنان قمامة بكفر الشيخ

وتمكنت الحملات من رفع 2009 أطنان، خلال حملات النظافة وكنس الشوارع والميادين، ورفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بـ14 مركزًا ومدينة، كما جرى رفع 12 طنًا من أعمال تطهير الترع بدسوق من ورد النيل، بالتعاون مع كافة مراكز ومدن المحافظة الـ14، وجهاز النظافة بالمحافظة.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولاً بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

تلبية مطالب واحتياجات المواطنين

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.