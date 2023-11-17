«أوقاف كفر الشيخ» تفتتح 5 مساجد جديدة بـ3 مراكز اليوم

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 5 مساجد بمراكز الحامول، وبلطيم، وسيدي سالم، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

افتتاح 5 مساجد جديدة بكفر الشيخ

وجرى افتتاح 5 مساجد وهي «مسجد المرحوم هاشم بقرية المجاز الشرقي بمركز الحامول، والرحمن بقرية 76 المنصور بمركز الحامول، وعوض الدولتلي بالعزبة السمراء بقرية السحايت بمركز الحامول، وعمر بن الخطاب بقرية النهضة بمركز بلطيم، والسلام بعزبة ثروت بمركز سيدي سالم».

جاء ذلك بحضور ومتابعة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ أشرف الطرينى، مدير إدارة أوقاف بلطيم، والدكتور عبد الصمد أحمد عبد العزيز، مدير إدارة أوقاف الحامول شرق، والشيخ سعد ضبش، مدير إدارة أوقاف الحامول غرب، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة أوقاف سيدي سالم غرب.

خطبة الجمعة «التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات»

وأدى الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، خطبة الجمعة بمسجد عمر بن الخطاب بقرية النهضة بمركز بلطيم، وكانت تحت عنوان «التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات»، لافتاً إلى أنّ الإسلام يحث أفراده على الأمل بمستقبل مشرق؛ فالأمل أساس الحياة؛ وكل إنسان له أمل في الحياة.

وأكد وكيل الوزارة، أنّ جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أي مخالفات ولله الحمد.