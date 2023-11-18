عاجل.. الاتحاد الأفريقي يصدم صن داونز بسبب الأهلي

وجه الاتحاد الأفريقي «كاف»، صدمة قوية لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، المتوج مؤخرا ببطولة الدوري الأفريقي، في نسختها الأولى، بعدما أطاح بالنادي الأهلي من الدور نصف النهائي، قبل أن يحصد اللقب على حساب الوداد المغربي في نهاية الأحمر، يوم الأحد الماضي.

بطولة الدوري الأفريقي خارج تقييم «كاف» لأفضل ناد في أفريقيا 2023وأكد الاتحاد الأفريقي، أن ‏تقييم أداء المرشحين لجائزة أفضل ناد في قارة أفريقيا لعام 2023، ستكون خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بما يعني أن بطولة الدوري الأفريقي ليست داخل التقييم، ويبعد صن داونز عن حصد جائزة الأفضل، واقترابها للغاية من النادي الأهلي.

وبات النادي الأهلي قريبا من حصد جائزة أفضل ناد في أفريقيا 2023، كونه توج خلال الفترة المشار إليها بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، أغلى الألقاب في القارة السمراء على مستوى الأندية، في حين أن منافسيه الباقيين على الجائزة لم يتوجوا بألقاب أو إنجازات مثلما فعل المارد الأحمر.

وكان اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، لا يساويا لقب دوري الأبطال.

الأهلي مرشح لجائزة أفضل ناد في أفريقيا 2023

وينافس النادي الأهلي على جائزة أفضل ناد مع كل من: الوداد المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وصن داونز الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن يجرى تسليم جوائز الاتحاد الأفريقي، يوم 11 ديسمبر 2023 بمراكش المغربية، وتحديد الفائز في كل فئة بعد تصويت اللجنة المكونة من: لجنة «كاف» الفنية والإعلاميين والمدربين والاتحادات الأعضاء، وقادة الأندية المشاركة في مرحلة المجموعات لمسابقات الأندية.