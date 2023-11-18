النشرة الرياضية.. كولر يحدد بديل معلول ومفاجأة في عودة الثلاثي للمنتخب.. |عاجل

النشرة الرياضية، خدمة إخبارية صباحية ومسائية، يُقدمها «الوطن سبورت» للقراء والمتابعين يوميًا، يستعرض من خلالها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المحلية والعالمية، وما يدور داخل جدران الأهلي والزمالك والأندية المصرية.

كولر يحدد خليفة علي معلول

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وافق على التعاقد مع يحيى عطية الله لاعب الوداد المغربي.

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مفاجأة حول تقرير حازم إمام بشأن استبعاد الثلاثي

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تقرير حازم إمام المشرف العام على منتخب مصر، حول استبعاد الثلاثي إمام عاشور، وحسين الشحات، وطارق حامد، عقب مباراة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

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مفاجأة بشأن عودة الثلاثي المتمرد للمنتخب المصري

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن موقف الثلاثي إمام عاشور، وحسين الشحات، وطارق حامد، من العودة لمنتخب مصر مرة أخرى، بعد أزمتهم الأخيرة.

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موقف كولر النهائي من رحيل موديست

حسم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقف أنتوني موديست من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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