وفاة البطل هنيدي مهدي أبوشريف.. أسر أول جندي إسرائيلي في حرب الاستنزاف

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الرائد بحري متقاعد هنيدي مهدي أبوشريف، أحد أبطال القوات المسلحة خلال حروب اليمن والاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وهو أحد رجال الشهيد إبراهيم الرفاعي، الذي شارك في عمليات كثيرة خلف خطوط العدو إبان حرب الاستنزاف، ومن ضمنها عمليات الثأر للشهيد عبد المنعم رياض، ونجاحه في أسر «يعقوب ياكوف»، أول جندي إسرائيلي يجري أسره في المواجهات بين «مصر وإسرائيل».

وفاة البطل هنيدي مهدي أبوشريف

الرائد بحري متقاعد هنيدي مهدي أبوشريف، أخذ تعليماته، ضمن رجال المجموعة 39 صاعقة، بتوجيهات مباشرة من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بالقيام بعمليات ضد العدو في المواقع المحتلة، وهي العمليات التي جرى تنفيذها بالفعل، حتى لقبهم الجيش الإسرائيلي بـ«الأشباح»، نظرًا لقدراتهم الفائقة على التسلل للمواقع المحتلة، وتنفيذ العمليات المكلفين بها، وانسحابهم دون خسائر بشرية تذكر.

إحضار صواريخ إسرائيلية لفحصها

أولى العمليات التي شارك بها البطل الراحل جاءت في يوم 13 نوفمبر 1967، وكانت عملية الحصول على صواريخ إسرائيلية جديدة، أتى بها العدو على الجبهة، مع ادعاء أن مداها حتى غرب الدلتا، ليعبر رجال «إبراهيم الرفاعي»، ومن ضمنهم الرائد بحري متقاعد هنيدي مهدي أبوشريف، وينجحوا في إحضار 3 صواريخ دفعة واحدة، ويكتشفوا أن مداها 4 كيلو مترات فقط.

أسر أول جندي إسرائيلي

ونجح «هنيدي»، في أسر أول جندي إسرائيلي بعد حرب 1967؛ إذ جرى نصب كمين لدورية إسرائيلية، وأصابت هدفها بنجاح، وشاهد «هنيدي»، أحد الجنود الإسرائيليين يحاولون الفرار، ليلحق به، وينجح في اصطحابه لغرب قناة السويس، وعلم أن اسمه «يعقوب ياكوف»، وهو ابن شقيقة الرئيس الإسرائيلي الأسبق عزرا وايز مان، والذي كان يشغل حينها منصب قائد سلاح الجو ونائب رئيس الأركان الإسرائيلي.

تكريم جمال عبد الناصر

وعقب العملية، وعلم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بنجاحها، كرم أبطال العملية بأكملها بمنحهم وسام الجمهورية.

تصفية الثغرة

وخلال حرب أكتوبر المجيدة، شارك صحبة رجال «الرفاعي»، في استهداف القوات الإسرائيلية بعد حدوث «الثغرة»، وإيقاع خسائر كبيرة فيها، كما شارك في حرب اليمن.