مخرج «وداعا جوليا»: تكلفة الفيلم مليون دولار وتوقعنا حصد جائزة في «كان»

تحدث المخرج والمنتج أمجد أبو العلا عن تجربة فيلم «وداعا جوليا» المرشح للأوسكار لعام 2024، خلال ندوته بجريدة «الوطن»، معربا عن فخره بالنجاحات التي حققها الفيلم والوصول إلى 15 جائزة من مهرجانات دولية، وخاصة «كان» والترشح للأوسكار 2024.

مليون دولار.. ميزانية الفيلم

وأكد أمجد أبو العلا، أنّ ذلك الأمر مدروس وليس محل الصدفة، مؤكدا أن الفيلم صاحب ميزانية ضخمة وصلت إلى مليون دولار، وهذه الميزانية مقبولة، مشيرا أنه كان يحمس الجميع أثناء التصوير قائلا: «يلا عاوزين نشد علشان ناخد جائزة في كان»، وهذا ما فعل.

وأشار أمجد إلى أنّه طوال فترة المونتاج، يجعل عدد من الصناع يذهبون لرؤية الفيلم والأخذ بنصائحهم، ومن بينهم المخرج يسري نصر الله الذي نوه بقصة أحد المشاهد التي كانت طويلة، كما أخذت رأي عدد آخر من الصناع مثل المخرجة هالة لطفي وغيرهم، إضافة إلى الجمهور العادي الذي كان يجلبهم لرؤية الفيلم، وجلب التعليقات الأولى، فذلك الأمر جعلهم مطمئنين نوعا ما لحصد الجوائز.

جائزة بمهرجان كان

وأكد أمجد أبو العلا، أنّهم بعدما ذهبوا لمهرجان «كان» كان الفيلم في الأيام الأولى فردود الفعل كانت كبيرة للغاية من الصناع وأنهم كانوا يسمعون عن الفيلم وأصداؤه أينما ذهبوا فذلك جعلهم مطمئنين لحصولهم على الجائزة، أما الذي كان مسبب لهم القلق أنهم لم يشاهدوا الأفلام المشاركة معهم في نفس المسابقة، ولكن لحظة إعلان النتيجة كان بها شيء من التوقع وهذا ما حدث وحصل الفيلم على جائزة «الحرية» من مهرجان كان.