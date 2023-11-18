أمجد أبو العلا: موعد عرض فيلم «وداعا جوليا» بمصر مرتبط بترشيحه للأوسكار

طريق العالمية ليس غريبا على المنتج والمخرج أمجد أبو العلا، فحقق فيلمه «ستموت في العشرين»، الذي أنتج عام 2019 عددا كبيرا من الجوائز سواء في مصر أو خارجها، من بينها جائزة «أسد المستقبل» بمهرجان فينيسيا بدورته الـ76، والآن يعرض له فيلم «وداعا جوليا»، وحصد هو الآخرجائزة «الحرية» من مهرجان كان.

عرض وداعا جوليا بالسينمات

واستضافت جريدة «الوطن» المخرج والمنتج أمجد أبو العلا في ندوة للحديث عن فيلم «وداعا جوليا»، وعن سبب طرحه في السينمات المصرية في الوقت الحالي بالتزامن مع أحداث «غزة»، قال إن موعد الطرح في مصر كان محددا قبل عدة أشهر وقبل الأحداث بغزة، وأنهم ارتبطوا بهذا الموعد من أجل المشاركة في الأوسكار، لأن من قواعد ترشيح الأفلام في الأوسكار أن يتم عرضه في بلد الإنتاج لمدة 7 ليالي عرض، وبما أن مصر دولة من دول الإنتاج الخاصة بالفيلم وأنه لا توجد قاعات عرض في السودان فقاموا بالعرض.

التعاطف مع الشعب الفلسطيني في غزة

وأكد تعاطفه مع الشعب الفلسطيني والأطفال الفلسطينيين، مشددا على أن المعاناة التي يعيشونها الآن عاشها هو وأفراد الشعب السوداني أثناء التهجير قبل عدة أشهر، مؤكدا أن منزله في السودان والذي توجد به جائزة أفضل فيلم من مهرجان الجونة، تم قصف نصفه والنصف الثاني يعيش به الميليشيات.