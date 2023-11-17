بعد ترشيحه للأوسكار.. إيمان يوسف تحكي صعوبات فيلم «وداعا جوليا»

استقبلت جريدة «الوطن»، صناع فيلم «وداعًا جوليا» للاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم خلال الأشهر الماضية سواء بعد فوزه بجائزة الحرية من مهرجان «كان» أو غيرها من الجوائز وصولا لترشيحه لجوائز الأوسكار 2024.

ردود الفعل حول الفيلم

وأعربت الممثلة السودانية إيمان يوسف بطلة فيلم «وداعا جوليا»، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه الفيلم، وردود الفعل الكبيرة وخاصة أنها تشارك لأول مرة في فيلم، وأنها كانت معتادة على المشاركة المحلية في السودان كممثلة مسرحية ومطربة، وأن مشاركتها في فيلم «وداعا جوليا» جاءت بعد خضوعها لأوديشن وجرى اختيارها في النهاية للدور.

وأكدت «إيمان» أنها منذ اليوم الأول للفيلم ومنذ التحضير، وهي فخورة وشغوفة للعمل به، وخاصة أن الفيلم كان يصنع بحب من جميع المشاركين به سواء الإنتاج أو الإخراج والممثلين، مؤكدة أن الفيلم به مشاعر حب وليست المشاعر المتواجدة فقط في الفيلم؛ ولكن كانت خلف الكاميرات أيضا.

صعوبات التصوير

وعن الخوف الذي كان يصاحب «إيمان» أثناء تصوير «وداعا جوليا»، فقالت إن الخوف والصعوبة كانت في المظاهرات الحقيقية التي كانت موجودة في السودان وقت تصوير الفيلم، وخاصة أنها لا تنسى أنها تعرضت للأذى أثناء التصوير بسبب أحد قنابل الغاز المسيلة للدموع وقت التصوير، وأكدت أنها بعد هذه الواقعة كانوا يأخذون جدول المظاهرات كي ينسقون مواعيد التصوير.

أما عن وقت حصولها على الجوائز من المهرجان، فقالت «إيمان»، إنها كانت قلقة ولكن يوجد شيء من الاطمئنان بسبب اطمئنان من حولها، وأن الفيلم سبق وأخذ «كان» وأكثر من جائزة أخرى، فكانت متأكدة من حصولها على أحد الجوائز؛ ولكنها كانت قلقة ولكن ليس للدرجة الكبيرة.