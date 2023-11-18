إنجازات «التعليم العالي» في 10 سنوات.. دعم لا محدود للبحث العلمي وإنشاء 15 حاضنة أعمال

كشف تقرير صادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن حجم الإنجازات والتقدم الذي شهده قطاع البحث العلمي و التكنولوجيا و الإبتكار في المؤسسات التعليمية الجامعية و البحثية خلال الـ10 سنوات الماضية، موضحاً أن التطوير شهد تهيئة البيئة التشريعية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا من خلال حزمة تشريعات.

وزارة التعليم العالي

وأوضحت وزار التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جرى تنفيذ مجموعة من المبادرات لدعم ريادة الأعمال، مثل مبادرة مليون مبرمج ومبادرة تنمية وتطوير بنك التنمية الإفريق، وإنشاء بنك الابتكار المصري EIB عام 2018 كأكبر منصة حكومية لدعم الابتكار، فأسس 15 حاضنة أعمال، وتعاقد على تنفيذ 635 مشروعًا، وإطلاق مجموعة من المبادرات لربط البحث العلمي بالصناعة، مثل مشروع "بدايتي"، والبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، والبرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية.

وأكدت الوزارة طرح مجموعة من برامج التعاون مع الدول الأجنبية للاستفادة من التجارب الدولية، ومنها مع الصين وإسبانيا واليابان وألمانيا وفرنسا، طرح برنامج شباب الباحثين لدعم المشروعات البحثية لشباب الباحثين، مع تقديم الدعم الفني لعمليات البحث العلمي من خلال المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.