«التعليم العالي» تغلق كيانا وهميا في الإسكندرية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق مقر الكيان الوهمي المسمى Stanford EG في الإسكندرية، والتي تدّعي منح الدارسين شهادات «دبلومة، ماجستير، دكتوراه مهنية» في تخصصات «الصحة النفسية، الإرشاد النفسي، التغذية العلاجية، إدارة الأعمال، الإدارة المالية، نظم المعلومات»، وغيرها من التخصصات معتمدة من كلية ستانفورد بالمملكة المتحدة، كما تزعم أنّها الوكيل الحصري لكلية ستانفورد في مصر.

وخاطب الدكتور أيمن عاشور، محافظ الإسكندرية، لإعمال شأن المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى، مع موافاة الوزارة بما يُفيد تنفيذ قرار الغلق.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات، موجّهًا بتكثيف جهودها لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.