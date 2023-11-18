«الزراعة» تستقبل وفدا من سلوفينيا للمشاركة في فعالية التوعية بأهمية عسل النحل

استقبل معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، سفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة شيرين عاصم، وكيل المركز.

الترويج لدور الملقحات في الحفاظ على التنوع الحيوي

وقال الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد وقاية النباتات، إنه في إطار توجيهات الوزارة بتعزيز وعي الفئات المختلفة من المجتمع بدور الملقحات في الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، خاصة المرأة والطفل، أقام قسم بحوث النحل بالمعهد فعالية التوعية بدور الملقحات وزراعة النباتات الرحيقية لنحل العسل، بحضور كل من ساشو بودلسنيك، سفير دولة سلوفينيا بالقاهرة، وتاديج بوينيك، مستشار السفارة، والوفد الدبلوماسي المرافق لهما، والدكتور محمد حبيب، الأمين العام لاتحاد النحالين العرب، بهدف الترويج لدور الملقحات في الحفاظ على التنوع الحيوي، ومساهمتها في زيادة الإنتاج الزراعي.

وأشار الدكتور محمد فتح الله، رئيس قسم بحوث النحل بالمعهد، إلى حضور عدد من أطفال المدارس وأسرهم للفعالية، وجرى دعوتهم وتقديم وجبة صحية، لهم تحتوي على عسل النحل وحلوى الجيلي والشيكولاتة والبسكوتات التي جرى تدعيمها بمنتجات نحل العسل من عسل وحبوب اللقاح، لرفع قيمتها الغذائية والمناعية، وأنتجت خصيصا لهذه الفعالية بقسم بحوث النحل.

وشارك الوفد في غرس بعض الأشجار الرحيقية لمرعى نحل العسل، تعزيزا لتربية النحل بالمعهد، وجرى تقديم عرض من الفولكلور السلوفيني للحضور والأطفال.