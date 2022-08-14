«غرفة الإسكندرية»: ازدهار صناعة نحل العسل يستهدف دعم الشباب والمرأة

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن إطلاق مشروع «نحل العسل لأجل ازدهار اقتصادي» يأتي في إطار مشروع جديد يتكامل مع مشاريعنا لتحديث خدمات منظمات دعم الأعمال، وإنشاء الحاضنات والمعجلات لدعم الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مشاريع بموازنة 80 مليون يورو

وأضاف «الوكيل»، خلال الجلسة الافتتاحية للمشروع والذي تستضيفه «غرفة الإسكندرية»، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أنه يتقدم بالشكر للدعم المقدم من وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي الممول للمشاريع في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC Med، والتي حصلنا عليها مع شريكنا اتحاد الغرف المصرية الأوروبية خلال مراحله المختلفة على عشرات المشاريع بموازنة تجاوزت 80 مليون يورو، وهيئة سلامة الغذاء، التي تدعم صناعاتنا التصديرية وتحمي المستهلك من خلال رفع مستوى جودة السلع وسلامتها، وبالطبع دعم شركائنا الغرف التجارية ومنظمات دعم الأعمال والمراكز البحثية والهيئات المتخصصة من مختلف دول البحر الأبيض.

وأوضح «الوكيل» أن هذا الدعم الذي يتكامل مع عشرات الآليات التمويلية المقدمة من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية التي تتضمن منح وقروض ميسرة ومعونة فنية، بالإضافة لمبادرة البنك المركزي التي تقدم قروضا بفائدة مخفضة وإجراءات ميسرة لهذا القطاع الهام.

زيادة القيمة المضافة لمنتجات عسل النحل

واستكمل: «اليوم نطلق مع شركائنا من قبرص وإيطاليا وفلسطين ولبنان مشروعًا جديدًا لدعم الشباب والمرأة في المناطق الريفية، لزيادة القيمة المضافة لمنتجات عسل النحل، حيث سنتبادل الخبرات من أجل إنتاج سلع مستحدثة، من أغذية ومستحضرات تجميل وعاديات وهدايا للسياحة، من خلال مشروعات صغيرة جديدة».

وأشار إلى أنه من خلال المشروع سيتم تقديم منح ودعم فني وتدريب على الصناعات الجديدة وريادة الأعمال، إلى جانب الترويج لمنتجاتهم من خلال المؤتمرات والمعارض والوسائل الإلكترونية.

وقال رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، سنقوم بالمزج بين عددا من مشاريعنا الأخرى مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك مشروع المعونة الأمريكية، لنتكامل في تقديم حزمة أكبر من الخدمات، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص التي تنتهجها الدولة في كافة القطاعات، فيجب علينا جميعا أن نعمل جاهدين يدًا بيد من أجل نشر النمو والنماء في كافة ربوع مصر من أجل أبنائنا وأبناء دول البحر الأبيض الشقيقة».

وفي ختام كلمته، دعى الحضور للاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء غرفة الإسكندرية، و40 عاما على اتحاد غرف البحر الأبيض، وذلك يومي 14 و15 أكتوبر المقبلين بالإسكندرية.