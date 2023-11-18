دليل سفر عالمي يرشح مصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في 2024 (فيديو)

كشف دليل السفر «لونلي بلانيت»، في احتفاله بالذكرى الخمسين لتأسيسه، عن الوجهات والمقاصد السياحية الأفضل عالمياً، مشيراً إلى أنَّ مصر من بين أفضل 50 وجهة للسفر خلال عام 2024، وفقاً لما جاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية.

«ذا صن»: مصر من بين أفضل 8 دول سياحية في 2024

ووفقاً لتقرير البرنامج، فإنَّ صحفية «ذا صن» البريطانية، ذكرت أنَّ هناك 8 دول تعد الاختيار الأفضل لـ السياح في عام 2024، من بينها مصر، مؤكداً قدرة الزائرين على الاستمتاع بمقاصد سياحية شهيرة خلال زيارتها، مثل معابد الأقصر وأهرامات الجيزة ونهر النيل والمناظر الطبيعية الخلابة على ضفافه.

وتابع تقرير برنامج «صباح الخير يا مصر»، بأن «الصحيفة البريطانية أشارت لقرائها إلى ما تتمتع به البلاد صاحبة حضارة الـ 7 آلاف عام من وفرة الثروات التاريخية، مرشحةً وجهات سياحية أخرى في مصر، مثل درب سيناء ودرب الجبل الأحمر، وهما عبارة عن ممشى طويل، كما سلطت الصحيفة الضوء على افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام المقبل».

عودة مصر للصدارة في مواقع السفر والسياحة

وذكر تقرير القناة الأولى، أن اختيار الموقع لمصر يبرهن على عودة مصر لاحتلالها الصدارة في كل مواقع السفر والسياحة، باعتبارها ضمن الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح من مختلف دول العالم، في ظل حالة الأمن والاستقرار التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، بجانب المشروعات السياحية والأثرية الكبرى التي جعلت المقصد السياحي المصري متنوعا، وربطت الأماكن السياحية والأثرية المختلفة، إضافة إلى افتتاح العديد من المتاحف بعدد من المحافظات.