محافظ البحر الأحمر: الغردقة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية في 2022

قال عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تمثل ثُمن مساحة مصر، وتمتد على ساحل البحر الأحمر بمسافة 1080 كيلو مترًا، والسياحة تعتبر ركيزة أساسية لاقتصادها، كما أن هناك مقومات أخرى تمتلكها المحافظة.

القيادة السياسية مهتمة بالمحافظة

وأضاف «حنفي»، في كلمة خلال المنتدى البرلماني الذي ينظمه مستقبل وطن بمحافظة الغردقة، اليوم الأربعاء: القيادة السياسية مهتمة بمحافظة البحر الأحمر ووجهت برفع كفاءة جميع مدنها.

تفاصيل منتدى حزب مستقبل وطن

جاء ذلك خلال المنتدى البرلماني الذي ينظمه حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الغردقة، تحت عنوان «آليات وأوجه التعاون بين الحكومة والمجالس النيابية» بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية ومحافظ البحر الأحمر الأحمر اللواء عمرو حنفي والنائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

الغردقة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أنه جرى اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية في العالم لعام 2022، موضحًا أنها تمتلك مقومات سياحية كبيرة مكنتها من احتلال هذه المرتبة.