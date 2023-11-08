«مستثمرو السياحة»: الطلب البريطاني يتزايد لزيارة مصر.. والقاهرة والأقصر في المقدمة

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أنّ المقصد السياحي المصري من المقاصد العالمية التي تحظى بإقبال كبير على زيارتها، كما أنّ جميع الجنسيات ترغب في زيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية ومدنها التاريخية والترفيهية.

وأضاف عبداللطيف، خلال مشاركته في معرض لندن السياحي المقام حاليا بالعاصمة البريطانية خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، أنّ الطلب على المقاصد السياحية المصرية يزيد باستمرار، رغم التوترات السياسية في المنطقة والحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، لكنه تباطأ إلى حد ما خاصة في مدن جنوب سيناء، مقارنة بما كنا نتوقعه في هذا التوقيت من العام، حيث كانت حجوزات نوفمبر وديسمبر أعلى من الطاقة الفندقية المتاحة، لكن الأحداث في فلسطين تسبّبت في تأجيل العديد من الرحلات السياحية التي كانت قادمة لمنطقة الشرق الأوسط ومصر.

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أنّه رغم وجود طلب على جميع المدن السياحية في بورصة لندن، لكن الطلب على زيارة مصر متزايد، خاصة في مدن القاهرة والأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم.

وأشاد عضو مستثمرو السياحة في جنوب سيناء، بتصريحات أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في بورصة لندن السياحية، التي أعطت نوعا من الاطمئنان ورسائل إيجابية تدعم خطة مصر في الوصول إلى 30 مليون سائح.

ودعا عبد اللطيف، إلى الاستمرار في نهج تغيير الفكر التقليدي وإعداد خطط وبرامج سياحية تناسب الأوضاع الحالية بالعالم، مشددا على ضرورة تصوير مزيد من الأفلام والبث المباشر عبر وسائل السوشيال ميديا، ونقل صورة حية من داخل المناطق السياحية والاثرية المصرية للعالم كله، ودعوة ممثلين وفنانين عالميين لزيارة مصر وتصويرهم داخل المناطق السياحية وكذلك يوتيوبر ومشاهير من السوشيال ميديا العالميين لنقل الصورة من داخل مصر إلى العالم كله.

وأكد ضرورة التعاون بين القطاع السياحي الخاص ووزارة السياحة وشركتي مصر للطيران وإير كايرو، لتقديم برامج سياحية مناسبة سواء في مواعيد رحلات الطيران التي تناسب احتياجات السياح القادمين وخطة أسعار مناسبة وطريقة سداد فيها نوع من المرونة، وتقديم عروض ترويجية مشتركة بين الفنادق وشركات السياحة ومصر للطيران.