هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب الإكوادور

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، الإكوادور إحدى دول أمريكا الجنوبية، على عمق 191 كيلومترا، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، أن بؤرة هزة أرضية ضربت صباح اليوم الإكوادور، وقعت على مسافة 28 كيلومترا جنوب مدينة تينا، ونشرت الهيئة، صورا أظهرت بؤرة الهزة.

من جانبه، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت على مسافة 95 كيلومترا شرق مدينة أمباتو وسط الإكوادور، وعلى مسافة 37 كيلومترا شمال شرق مدينة بويو.