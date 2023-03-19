هزة أرضية بقوة 3.5 درجة بالقرب من سواحل الإكوادور

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من سواحل الإكوادور على عمق 32 كيلومترا.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي» في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الارتدادية التي ضربت بالقرب من سواحل الإكوادور على مسافة 50 كيلومتر شمال «ماتشالا» جنوب غرب الإكوادور و14 كيلومتر شمال غرب «بالاو».

وفي وقت سابق، ضرب زلزالان بقوة 6.5 و4.8 درجةعلى مقياس ريختر جنوب الإكوادو ما أسفر عن مقتل وإصابة 139 شخصا، فيما وصل التأثير، إلى بيرو.