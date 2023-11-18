مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الأطباء في مستشفى الشفاء يرفضون المغادرة

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ الأطباء في مستشفى الشفاء يرفضون المغادرة، وفقاً لنبأ عاجل.

وأضافت مراسلة القناة، أنه بالفعل انتهت المهلة التي حددها الاحتلال لإخلاء مجمع الشفاء.

حجم المساعدات إلى غزة

ووفقا لآخر الاحصائيات الرسمية، وصل حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش إلى نحو 8505 أطنان مقدمة من «مصر ممثلة في الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني، وحياة كريمة بنحو 6740 طنا، وقدمت عددا من الدول العربية العديد من المساعدات مثل الأردن والإمارات وتونس وقطر والكويت والجزائر والعراق وكينيا والبحرين والمغرب وليبيا والسعودية».

واستقبلت مصر 173 مصابا و144 مرافقا لهم، وكذلك 4785 من حاملي الجنسيات الأجنبية و513 مصريا، من خلال معبر رفح البري.