مديرة صندوق النقد الدولي: إسرائيل ستشهد تباطؤا اقتصاديا بعد حرب غزة

أفادت مديرة صندوق النقد الدولي في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية أن حرب إسرائيل على غزة مدمرة للقطاع.

وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي أن إسرائيل ستشهد تباطؤا اقتصاديا.

وأفاد أمين سر حركة فتح في نابلس للقاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن القصف الإسرائيلي استهدف مقر الحركة للمرة الثانية في أقل من شهرين.

وأضاف أمين سر حركة فتح؛ أن الاحتلال ارتكب جريمة اغتيال ضد أعضاء في الحركة بمخيم بلاطة، لافتا إلى أن جريمة الاحتلال بمخيم بلاطة تزيدنا إصرارا على مواصلة مسيرة الكفاح.