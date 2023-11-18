دكتورة أطفال: هرمونات النمو أساسية للصغار وضرورية للكبار

قالت الدكتورة راندا إسماعيل خلف، أستاذ مساعد طب الأطفال بجامعة عين شمس، إنَّ هرمونات النمو تفرزها الغدة النخامية الموجودة داخل مخ الإنسان، والتي تفرز هرمونات أخرى تساعد على النمو أيضاً.

«خلف»: هرمون النمو مفيد للأطفال والكبار

وأضافت «خلف»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح» ، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ هرمونات النمو التي تفرزها الغدة النخامية مفيد لكل الأعمار، وليست الأعمار الصغيرة فقط والأطفال الذين بحاجة ليكبروا، قائلةً: «الأشخاص الكبار يستفيدون بالهرمونات التي خلقها الله لنا في أجسامنا وتزودنا بأشياء أخرى تفيد الجسم».

الكشف على الغدد الصماء للطفل

وتابعت أستاذ مساعد طب الأطفال: «مع الكشف على الغدد الصماء للطفل، يتم التعرف على أسباب التقزم وعدم النمو بشكل سليم، بعد استبعاد العامل الوراثي، مثل أن يكون الأب والأم لديهم صلة قرابة لأن زواج الأقارب ينجم عنه العديد من المشكلات الصحية ومن بينها مشاكل النمو».