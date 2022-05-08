رابط نتيجة قبول رياض الاطفال 2022 محافظة القاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 لتسكين الطلاب في المدارس، حتى من لم يعدل رغباته منهم، موضحة أنّه يمكن لولي الأمر الحصول على النتيجة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، بعد كتابة البيانات الخاصة بالطفل بطريقة صحيحة.

رابط نتيجة قبول رياض الأطفال

وأضافت المديرية في بيان عنها، أنّ رابط نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 متاح عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني والحصول على النتيجة، شرط إدخال الرقم القومي للطفل بطريقة صحيحة.

رابط نتيجة رياض الأطفال متاح على فيس بوك

ونوهت المديرية بأنّ رابط نتيجة رياض الأطفال جرى توفيره عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على فيس بوك، مؤكدة حرصها على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب.

خطوات الحصول على نتيجة رياض الأطفال

- الدخول على رابط نتيجة رياض الأطفال.

- كتابة الرقم القومي للطفل.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر نتيجة الطالب باسم المدرسة التي تم تسكينه عليها.

- يطبع ولي الأمر النتيجة ويرفقها مع الأوراق المطلوبة للتقديم.

نتيجة رياض الأطفال بالقاهرة تشمل جميع الإدارات التعليمية وهي: إدارة الساحل التعليمية، إدارة المعادي التعليمية، إدارة مصر الجديدة التعليمية، إدارة الشروق التعليمية، إدارة الخليفة والمقطم التعليمية، إدارة غرب مدينة نصر التعليمية، إدارة غرب القاهرة التعليمية، إدارة الوايلي التعليمية، إدارة المرج التعليمية، إدارة حدائق القبة التعليمية، إدارة عابدين التعليمية، وإدارة روض الفرج التعليمية.

كما تشمل النتيجة: إدارة السيدة زينب التعليمية، إدارة النزهة التعليمية، إدارة شبرا التعليمي، إدارة الشرابية التعليمية، إدارة حلوان التعليمية، إدارة باب الشعرية التعليمية، إدارة التبين التعليمية، إدارة شرق مدينة نصر التعليمية، إدارة الزيتون التعليمية، إدارة المستقبل التعليمية، إدارة السلام التعليمية، إدارة عين شمس التعليمية، إدارة منشأة ناصر التعليمية، إدارة الزاوية التعليمية، إدارة وسط القاهرة التعليمية، إدارة المعصرة التعليمية، إدارة مصر القديمة التعليمية، إدارة البساتين التعليمية، إدارة المطرية التعليمية، إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، وإدارة دار السلام التعليمية.