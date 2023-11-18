قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ومن ناحية أخرى، قالت قناة «القاهرة الإخبارية»، إن 3 شاحنات وقود، تعبر حاليا من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قافلة انطلقت اليوم، تحمل مساعدات لأهالي غزة، يديرها وينظمها صندوق تحيا مصر، وتتكون من 190 شاحنة، وتحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات، لأهالي غزة.

أضاف «مدبولي» خلال إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر، لإغاثة أهل غزة، أن الظرف الإنساني الكبير الذي يعيشه الأهالي في غزة اليوم، كان محفزا لكل شعب مصر والمؤسسات المصرية لمساعدة الأشقاء في القطاع.