هيئة شؤون الأسرى: إسرائيل تريد إطالة أمد الحرب في غزة لتحقيق أي إنجاز
كتب:
نرمين عفيفي
10:06 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
الأوضاع في قطاع غزة
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، قدورة فارس، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن إسرائيل تريد إطالة أمد الحرب في غزة لتحقيق أي إنجاز، وتريد توظيف أحداث 7 أكتوبر لتنفيذ مخططاتها.
وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أن ما يحدث في غزة سلسلة من الجرائم الإسرائيلية.
اعتقال 7 عمال في قطاع غزة
واعتقلت قوات الاحتلال 7 عمال من قطاع غزة في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، كما اقتحمت قوات الاحتلال الجبعة، وداهمت منزلا يعود لأحد المواطنين من عائلة مشاعلة، واعتقلت 7 عمال، دون معرفة أسمائهم.
كما أفادت «وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة.