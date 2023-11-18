تفاصيل المواد الغذائية في قافلة «تحيا مصر».. 19 نوعًا تلبي احتياجات أهل غزة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إطلاق قافلة «صندوق تحيا مصر» للمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية».

وتنشر «الوطن» تفاصيل القافلة الإنسانية لقطاع غزة، التي تضم 19 نوعًا من المواد الغذائية، بإجمالي 2510 أطنان، و190 حاوية، بتكلفة 182 مليون جنيهًا، على النحو التالي:

مواد غذائية معلبة جاهزة

- 156 ألف كرتونة صلصة بإجمالي 10 أطنان.

- 38.5 ألف عبوة لبن أطفال ومواد غذائية للأطفال جافة بإجمالي 31.7 طن.

- 23 ألف كيلو تمور بإجمالي 23 طنا.

- 984 ألف عبوة بطاطا حلوة بإجمالي 394 طنا.

- 504 عبوة بسلة بإجمالي 202 كيلو جرام.

- 42.6 ألف كرتونة مياه معدنية بإجمالي 636 طنا.

- 76.1 ألف عبوة لبن حليب بإجمالي 70 طنا.

آلاف الأطنان من المساعدات لغزة

- 64.3 عبوة عصير بإجمالي 16.1 طن.

- 35.2 ألف عبوة بيف بإجمالي 12 طنا.

- 50 ألف عبوة تونة بإجمالي 7.5 طن.

- 27.5 ألف كرتونة مربى بإجمالي 16 طنا.

- 48.9 ألف عبوة عسل نحل بإجمالي 16.4 طنا.

- 32.3 ألف عبوة منتجات «إيديتا» بإجمالي 8 أطنان.

- 535 كرتونة «حلاوة بار» بإجمالي 3.3 طن.

- 7.6 ألف كرتونة جبنة بإجمالي 44 طنا.

- 4 آلاف كرتونة «شيبسي» بإجمالي 1.8 طن.

- 434 ألف قطعة بسكويت بإجمالي 8.3 طنا.

- 133 ألف عبوة فول بإجمالي 49 طنا.

- 864 عبوة خضار معلب بإجمالي 346 كيلو جرام.