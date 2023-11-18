«واحد من الناس» ينفرد بدخول مكتبة أحمد زكي وتصوير كل مقتنياته

ينفرد برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على قناة «الحياة»، في ذكري ميلاد النجم الأسمر أحمد زكي، بدخول مكتبة الفنان الراحل وتصوير كل مقتنياتة لأول مرة، وذلك في حلقة خاصة تذاع يوم غد الأحد.

كما ينفرد البرنامج لأول مرة بالحوار مع كاتم أسرار أحمد زكي ومدير أعماله وصديق عمره محمد وطني الذي يتحدث عن أسرار وكواليس رحلته مع النجم أحمد زكي، وهل الفنان الراحل كان ينوي الزواج من رغدة، وهل فقد بصره في أخر أيامه.

كواليس علاقات أحمد زكي وسعاد حسني في «واحد من الناس»

كذلك يكشف لأول مرة حقيقة علاقة أحمد زكي بسعاد حسني، ومشروع زواجه من نجلاء فتحي قبل زواجها كما يكشف سر خلافه مع المخرج محمد خان في فيلم «السادات»، وكواليس لا يعرفها أحد عن فيلم «حليم»، وكيف تلقي خبر وفاة الفنانة هالة فؤاد وعلاقته بهيثم ابنه وكيف تلقى خبر إصابته بسرطان الرئة.