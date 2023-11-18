حكاية أزمة كادت تنهي علاقته أحمد زكي بعادل إمام ونادية الجندي

دافع الفنان أحمد زكي الذي يمر ذكرى ميلاده اليوم باعتباره من مواليد 18 نوفمبر عام 1946، في لقاء تليفزيوني مع محمود سعد، عن أبناء مهنته حال تقديم أيٍ منهم عملًا فنيًا لا يرقى للمستوى المطلوب، فضلًا عن تطرقه إلى ما نُسب إليه بشأن انتقاداته الحادة التي وجهها ضد عادل إمام ونادية الجندي.

حكى أحمد زكي، خلال لقائه التليفزيوني، عن أزمة صعبة كادت توقع بينه وكل من عادل إمام ونادية الجندي، على نشر قيام إحدى المجلات في ثمانينيات القرن الماضي تصريحات منسوبة له ينتقد خلالها زميليه، وذلك على خلاف الحقيقة، خاصةً أنه يؤمن بأن كل فنان له مجهوده وإبداعاته «وأي فنان لو عمل فيلم نص نص بلتمس له أعذار عشان أنا ابن المهنة وعارف قد إيه عمل مجهود كبير».

ذكرى ميلاد أحمد زكي

واستطرد النجم الأسمر قائلًا: «فوجئت في المجلة بكلمات لم أقلها، ذهبت إلى مقرها غاضبًا، لأنه إذا كانت هذه الكلمات السيئة في حقي لم أكن أهتم على الإطلاق، ومع شدة غضبي وارتفاع نبرات صوتي وطلبت حضور الصحفي الذي نسب إليّ هذه التصريحات، وأخبرت رئيس التحرير حال كان هناك دليل على ما قولته سواء تسجيلًا أواتصالاً هاتفيًا عليهم الإتيان بأي منهما».

تفاصيل وقيعة بين النجم الأسمر والزعيم ونجمة الجماهير

وتابع بقوله: «تم الاتصال بالصحفي ولكنه لم يحضر، وأنا ما زلت عند غضبي، وقولت لرئيس التحرير يهمني تتصل بالأستاذ عادل إمام حالًا والسيدة نادية الجندي، وبالفعل اتصل هاتفيًا وكان رد عادل إمام أنه يعي جيدًا أنني لم أقل ذلك، مسكت التليفون وكلمّت عادل، قالي اهدى أنا عارف إن ده مش أسلوبك، وكذلك نادية الجندي، وظلت المجلة تعتذر عما حدث نحو 5 أعداد حتى أُغلقت تمامًا ولم يعد لها وجود».

وعلّق محمود سعد، خلال اللقاء بالإشارة إلى أن عادل إمام سبق وقال إن أحمد زكي هو الفنان الذي دائمًا يتابعه بانتظام، وهو ما عقّب عليه النجم الأسمر بقوله: «كلنا زملاء في مهنة واحدة وده مش سلوكنا مع بعض ليه عايزين يدخلوا في وسطينا وينشروا أخبار ساخنة غير صحيحة».